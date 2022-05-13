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Denizli'de ölü bulunan hamile kadının eşi gözaltına alındı

13.05.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de ölü bulunan hamile kadının eşi gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde önceki gün evinde ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşi gözaltına alındı.

Ölü bulunan Hatice Ç'nin eşi R.Ç, Buldan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

R.Ç, ifade işleminin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Savcılık karara itiraz etti, R.Ç. yeniden gözaltına alındı. R.Ç'nin emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.

Yeni Mahalle'de ikamet eden ikiz çocuk bekleyen 43 yaşındaki 5 aylık hamile Hatice Ç'den haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri, kadının öldüğünü tespit etmişti. İlk incelemede kadının vücudunda darp izi bulunmadığı ve kalp krizi soncu ölmüş olabileceği öne sürülmüştü.

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