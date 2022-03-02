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Denizli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi

02.03.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli’de kar yağışı nedeniyle tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Bu yüzden kent genelinde tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime 3 Mart perşembe günü ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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