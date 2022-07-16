Denizli'de ormanda aranan 2 genç, evlerinde bulundu

DENİZLİ (AA) - Pamukkale'de ormanlık alanda dönüş yolunu bulamadıkları için yardım isteyen iki genç, evlerinde ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre dün gece Çamlaraltı Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden D.B. (22) ile F.T. (21) kayboldu. Gençlerden F.T, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye polis, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Ekipler bir daha telefonlarına ulaşılamayan gençleri, yaklaşık 4 saat boyunca kaybolduklarını söyledikleri bölgede aradı.

Arama çalışması devam ederken polis, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan F.T'nin evine ulaştı.

F.T'nin evinde olduğu tespit edildi. F.T, ifadesinde, yolu kaybettiği için merkezi aradığını, yolu bulduktan sonra da evlerine döndüklerini, bu sırada telefonunun şarjının bittiğini söyledi.

İfadesi alınan F.T. dağda kaybolduğunu, korktuğu için 112'yi aradığını, yolu bulunca da arkadaşıyla evlerine döndüklerini anlattı.

Gençlere ormanlık alana giriş yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

