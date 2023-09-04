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Denizli'de ormanda kaybolan 6 kişi, 10 saat sonra bulundu

04.09.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 4'ü Afganistan uyruklu 6 kişi, ormanlık alanda bulundu.

Denizli'de ormanda kaybolan 6 kişi, 10 saat sonra bulundu

Bağbaşı Mahallesi Zeytin Yaylası'nda kayboldukları bildirilen 6 kişi için AFAD, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, dağlık ve ormanlık alanda kaybolduğu belirlenen Afganistan uyruklu H.H. (26), M.H. (20), M.H. (17), E.F. (18) ile Türk vatandaşları C.A. ve D.A'ya yaklaşık 10 saat sonra ulaşıp güvenli alana tahliye etti.

Sağlık kontrolleri yapılan 6 kişi, ekiplerin yardımıyla şehir merkezine indirildi.

Öte yandan kaybolan kişilerden 2'sinin bisiklet turu için çıktığı dağlık arazide dönüş yolunu kaybedince 112'yi arayarak yardım istediği, yabancı uyruklu kişilerin ise yürüyüş yaptıkları sırada kayboldukları öğrenildi.

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