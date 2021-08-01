Denizli'de ormanlık alanda yangın çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Honaz Dağı Milli Parkı yakınındaki bir bölgede duman fark eden vatandaşlar durumu, itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yangını söndürmeye yönelik çalışma başlattı.



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