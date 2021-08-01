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Denizli'de ormanlık alanda yangın çıktı

01.08.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de ormanlık alanda yangın çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Honaz Dağı Milli Parkı yakınındaki bir bölgede duman fark eden vatandaşlar durumu, itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yangını söndürmeye yönelik çalışma başlattı.

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Denizli Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazar

Aykut Eczanesi
Merkezefendi
Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Hazar Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
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Pamukkale
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