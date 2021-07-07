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Denizli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı

07.07.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Baklan ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Çivril ilçesinden Denizli yönüne ilerleyen Gülistan Kaya (31) idaresindeki 60 SC 622 plakalı otomobil, Konak Mahallesi yakınlarındaki kavşakta, Eyüp Kocabaş'ın (77) kullandığı 54 D 7230 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile traktördeki Ayşe Kocabaş, otomobildeki Mustafa, Viyan ve Zana Kaya yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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