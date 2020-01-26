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Denizli’de otomobil şarampole girdi: 2 çocuk yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.01.2020 22:23 | Son Güncelleme

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole giren otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Tavas ilçesi Medet Mahallesinde meydana geldi.

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole giren otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Tavas ilçesi Medet Mahallesinde meydana geldi. Rıfat Üzümlü idaresindeki 16 V 7274 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada araçta bulunan iki çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı çocuklar 112 Acil Servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

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