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Denizli’de otomobil sayısı yüzde 2,9 arttı

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.08.2020 14:08 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Denizli’de toplam araç sayısı 408 bin 648 iken 419 bin 831’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Denizli’de toplam araç sayısı 408 bin 648 iken 419 bin 831’e yükseldi. Bu kapsamda kentte otomobil sayısı yüzde 2,9 artış gösterdi.
TÜİK, 2019 Temmuz ayına oranla 2020 yılının aynı ayında Denizli’de araç sayılarına ilişkin verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, kentte geçen yılın temmuz ayına göre toplam araç sayısı 408 bin 648 iken yüzde 2,7 artış göstererek 419 bin 831’e ulaştı. Ayrıca Denizli’de otomobil sayısı yüzde 2,9 artarak 202 bin 312’ye ulaştı. Bu kapsamda kentte, 202 bin 312 otomobil, 7 bin 212 adet minibüs, 3 bin 931 adet kamyonet, 12 bin 47 adet kamyon, 73 bin 624 adet motosiklet, 53 bin 556 adet traktör ve 939 adet özel amaçlı araç bulunuyor.
Öte yandan, Denizli’de 14 bin 610 aracın devri yapılırken bin 579 aracın trafiğe kaydı gerçekleşti.

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