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Denizli'de otomobilde çoraba gizlenmiş uyuşturucu bulundu

25.07.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de otomobilde çoraba gizlenmiş uyuşturucu bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, bir otomobilde çorap içerisine saklanmış 511 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmada aracın koltuk kısmının altında çorap içerisinde 511 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan C.A. ve B.K, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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