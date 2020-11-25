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Denizli'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.11.2020 17:38 | Son Güncelleme

Denizli'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilde pompalı tüfekle vurulan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmetçik Mahallesi'nde dün gece park halindeki otomobilde pompalı tüfekle boynundan ve sırtından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Haruncan Girgin, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Girgin, bugün hayatını kaybetti.

Polis ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan hayatını kaybeden Girgin'e 22 Kasım'da, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulanmış, o anlara ilişkin görüntüler kameralara yansımıştı.

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