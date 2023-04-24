YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de otomobili kundaklanan avukat, eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu

Denizli'de otomobili kundaklanan avukat, eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu

24.04.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir çocuk annesi avukat, otomobilinin kundaklanmasına ilişkin eski erkek arkadaşı ve meslektaşı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, 14 Nisan'da avukat İpek Ekiz'in (31) evinin önünde park halindeki otomobili kundaklandı.

Araştırmalar sonucu olay yerine plakasız motosikletle gelen 2 kişinin, aracı park halindeyken benzin dökerek kundakladığı belirlendi.

Ekiz, otomobilin eski erkek arkadaşı avukat H.K. tarafından kundaklanmış olabileceğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

H.K'nin kendisine tehdit içeren mesajlar attığını, daha önce de otomobilin fren sistemine zarar verdiğini iddia eden İpek Ekiz, koruma kararı aldırdı.

Ekiz, H.K'nin şikayetinden vazgeçmesi için kendisine 1 milyon lira teklif ettiğini de öne sürdü.

Bu arada, polis merkezinde ifade veren avukat H.K'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 binlik ilçenin nüfusu 50 binin üzerine çıktı18 binlik ilçenin nüfusu 50 binin üzerine çıktı
Anahtar Kelimeler:
Denizli kundaklama

Denizli Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:10
Öğle
13:07
İkindi
16:51
Akşam
19:54
Yatsı
21:17

Denizli Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Pazartesi

Kaydihan eczanesi
Merkezefendi
Kasikçi eczanesi
Pamukkale
Ege eczanesi
Merkezefendi
Fatih eczanesi
Merkezefendi
Dokuzkavaklar eczanesi
Pamukkale
Çamlik eczanesi
Pamukkale
Numune eczanesi
Acipayam
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.