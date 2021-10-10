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Denizli'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

10.10.2021 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Denizli-Antalya kara yolunun Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Emel Karababa'ya (40), M.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Karababa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Karababa'nın cenazesi, Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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