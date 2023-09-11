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Denizli'de "Pati Festivali" yapıldı

11.09.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de Pamukkale Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlara dikkati çekmek için "Pati Festivali" düzenlendi.

Denizli'de "Pati Festivali" yapıldı

İncilipınar Mahallesi'nde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivale hayvan dostları, köpekleriyle katıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, etkinlikte yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanları önemsediklerini vurguladı.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Örki, "Biz bu dünyada can dostlarımızla beraber yaşıyoruz. Etkinliği onların da bu hayatı bizimle paylaştıkları ve var oldukları konusunda farkındalık oluşturmak için yapıyoruz." dedi.

Örki, Kınıklı Mahallesi'nde bir parkı "Pati Park" olarak düzenlediklerini ve kısa sürede açılışını yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinlikte, çeşitli yarışmalar da düzenlendi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu en yüksek puanı alan köpekler, mama ile ödüllendirildi.

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Denizli Pamukkale köpek sokak hayvanları

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