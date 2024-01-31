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Denizli’de sağlık istasyonu sayısı 37 oldu

İHA İHA
31.01.2024 13:15 | Son Güncelleme:
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Denizli’de Ulusal Medikal Kurtarma Merkezi (UMKE), 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi’nin bulunduğu UMKE Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı. Son açılan istasyon ile birlikte Denizli’de istasyon sayısı 37 oldu.

Denizli’de sağlık istasyonu sayısı 37 oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında yapılan, içerisinde UMKE, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi’nin bulunduğu Sağlık Kompleksinde 13 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ismiyle hizmet verecek. İstasyon tam donanımlı acil yardım ambulansı ile 3 kişilik ekipler halinde 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Ayrıca UMKE üyesi gönüllülerden oluşan ekip, olağan dışı durumlarda ve afette UMKE Timi olarak hızlı hizmet verebilecek.

DENİZLİ’DE YAKLAŞIK 90 BİN HASTAYA ACİL SAĞLIK HİZMETİ VERİLDİ

Denizli’de 566 personel ve 115 ambulansla yıllık yaklaşık 90 bin hastaya nakil ve sağlık hizmetinin verildiğini söyleyen Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, ilde 170 de UMKE personelinin görev yaptığını söyledi. Hizmete başlayan istasyonun afet durumunda da hızlı hareket ve müdahalede bulunabileceklerini ifade eden Öztürk, “Son açtığımız 13 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İlimizde bir afet ve acil durumda hızlı ve etkin şekilde hareket alabilecek ve müdahalede bulunacaktır. Bu istasyonumuzun en büyük özelliği, 24 saat burada UMKE personellerimizin görevli olması ve bu ekibin kırsalda, ulaşımı zor alanlarda gerekli durumlarda müdahaleleri gerçekleştirecek olmasıdır. Hem de normal zamanda da Merkezde ikinci bir istasyon olarak hizmet verecektir. İlimizde 170 UMKE personelimiz ve 4 adet 4x4 Medikal Kurtarma Aracı, 1 adet Acil Müdahale Aracı, 1 adet Mobil Komuta ve Haberleşme Aracı, 1 adet Personel Taşıma Aracı ile 1 adet Lojistik Aracımızdan oluşan UMKE araçlarımız ekipman ve donanımlarıyla görevlere hazır şekilde tutulmaktadır. Ambulans çeşitliliği açısından da ilimiz çok donanımlı bir yapıya sahiptir. Her türlü coğrafi ve iklim şartlarında en kısa sürede ulaşabilmek amacıyla özel olarak dizayn edilmiş tam donanımlı 115 ambulansın yanında yoğun ihtiyaç olduğu dönemlerde kazalarda ve benzeri durumlarda 4 yaralıyı taşıma kapasitesi olan bir adet ambulans, bir kar paletli ambulans, obez hastaları taşıyan obez ambulans, 1 adet yeni doğan ambulansı ve 1 adet motosikletli acil müdahale ekibi ile ilimizde acil sağlık hizmetlerini yürütüyoruz. Bugün il olarak kentselde vakaya ulaşma vaktimiz 5 dakika 16 saniye, kırsalda ise 13 dakika 29 saniyedir. Yine Hava Operasyon Merkezi ile irtibata geçilerek 2023 yılında ilimizden 4 hasta hava ambulansı ile başka bir ile nakledilirken, 2 hasta da hava ambulansı ile ilimize gelerek tedavilerini olmuştur. Bu hizmetlerin sunulmasında büyük emeği olan ve hayatlarını can kurtarmaya adamış sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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