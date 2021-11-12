Denizli’de sahte para operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli’de piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, piyasaya sahte para sürülmeye çalışıldığı iddiasıyla, kent merkezindeki 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.K, B.A. ve U.T. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 150 adet 50 liralık, 74 adet de 100 liralık sahte banknot bulundu.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye götürülen 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​​



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