Denizli’de salkım güvesiyle biyolojik mücadele devam ediyor

Denizli Büyükşehir ve İl Tarım Müdürlüğü ortaklığında Honaz’da “Salkım Güvesi ile Biyoteknik Mücadele Projesi” için tarla günü düzenlendi. Düzenlenen tarla gününe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, çiftçiler ve çok sayıda davetli katıldı. Proje çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Honaz ilçesi Kızılyer ve Kaklık Mahallesinde 1.500 dekar alanda 97 üreticiye 102 bin 651 feromon yayıcı tel, Sarayköy ilçesi Tepeköy Mahallesinde ise 1.430 dekar alanda 48 üreticiye 84 bin feromon yayıcı tel desteğinde bulunuldu.

Kızılyer mahalle muhtarı Mevlüt Bay ve Kaklık mahalle muhtarı Murat Tuğlu salkım güvesi ile mücadeleye büyük katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade ettiler. Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Neşe Keskin ise, sağlıklı ve güvenilir ürün elde etmek için zirai ilaçlama yerine biyoteknik mücadelenin daha doğru, sağlıklı ve etkili bir yöntem olduğunu tespit ettiklerini ve projeye emek veren herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar yaptığı konuşmada; ‘’Salkım güvesi konusu bizim başımızı ağrıtan ciddi sıkıntılar yaşadığımız bir konu. Üzüm üretiminde ülkemizde ilk üçteyiz. Hem alan bazında hem üretim bazında her zaman Türkiye’nin lokomotifi olan illerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla üzüm ile ilgili hasbelkader söylenecek biz söz varsa Denizli’nin de bu konuda inisiyatif almaktan çekinmeyen bir ekip, bir irade olduğunu her zaman söylemek isteriz. Tabi ülkemizdeki üzümün önemli bir kısmını üretiyoruz ve büyük bir kısmını da ihracata verdiğimiz bir üründen bahsediyoruz. Sadece sofralık ya da kurutmalık olarak değil sanayilik ürün konusunda da biz ülkemizin önde gelen üretici illerinden bir tanesiyiz. Gün geçtikçe sağlıklı gıda çok tartışılıyor ve ister istemez insanlar katkı kalıntı olmayan ürünleri tercih etmek bunları tüketmek ile ilgili yoğun çabalar göstermekteler. Bizde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu konuyu önemsiyor ve biyoteknik mücadele ile üretilmiş ürünlerin ön plana çekilmesi ile ilgili önemli çalışmalara imza atıyoruz. Biyoteknik mücadelenin ne şekilde olduğunu defaten eğitimlerde sizlere verdik. Önemli olan salkım güvesinde erkek ve dişinin birbirini bulamaması ve üremeyi gerçekleştirememesi. Biz kendi çocuğumuza vermeyeceğimiz, yedirmeyeceğimiz gıdayı satmayacağımızı bilen üreticileriz. Ürün fiyatlarını mutlaka yukarı çekmek için çaba göstermeyi arzu ediyoruz ama şunu da biliyoruz ki dünyaya sağlıklı gıdayı ne kadar arz ederseniz insanlara daha faydalı ürünler üretirseniz bunları daha yüksek fiyatlara satabileceğimizi biliyoruz. Ülke şartlarında 8-10’ a varan ilaçlamalardan bahsediyoruz. Salkım güvesinde girdi maliyetlerindeki artışları dikkate aldığımız zaman bunlar çok büyük miktarlarda olabilmektedirler. Yani biz bugün sadece burada biyoteknik mücadelenin tarla gününü yapmıyoruz. Üreticimizin dekar başına yaklaşık bin 500 lirasının cebinde kaldığını söyleyen projeyi sonuçlandırıyoruz. Yaklaşık 4 bin dekarda bu çalışmayı Denizli ilinde yaptık. Şunu da söyleyebiliriz ki bu 4 bin dekarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’ ın katkıları ile 6 milyon lira gibi bir paranın çiftçimizin cebinde kaldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla 6 milyon lira maliyet üreticimizin cebinde kaldı, birde bu ürünleri kaliteli ürettiğimiz için fiyatları daha yukarılara çekebiliriz.’’ dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çiftçilerin üretmesinin hayati derecede önem taşıdığını ve her zaman çiftçilerin yanında olduklarını ve her türlü imkanı sağlamaya devam ettiklerini söyledi. Ürün kaybının önlenmesi, kaliteli ve sağlıklı ürün için kimyasal ilaç yerine biyoteknik mücadelenin önemine değinen Başkan Zolan, “Kimyasal ilaçlamaları içinde barındırmayan, sadece çevre dostu olan feromon yayıcı tellerle 7-8 defa ilaçlamamız gereken ürünü hiç ilaçlama yapmadan daha kaliteli ve güzel bir şekilde ürün alabiliyoruz. Daha önce Buldan’da uyguladık, Sarayköy’de uyguluyoruz, Şimdi de Honaz’da Kızılyer ve Kaklık Mahallelerimizde uyguluyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve beraberindeki heyet tarafından Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle zararlılara karşı feromon yayıcı tel desteği verilen üzüm bağında incelemelerde bulunuldu, üzüm hasadı yapıldı.

