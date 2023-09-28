YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli’de salkım güvesiyle biyolojik mücadele devam ediyor

Denizli’de salkım güvesiyle biyolojik mücadele devam ediyor

28.09.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Honaz ilçesine bağlı Kızılyer ve Kaklık mahallelerinde yürütülen Salkım Güvesi İle Biyoteknik Mücadele projesi çerçevesinde tarla günü düzenlendi.

Denizli’de salkım güvesiyle biyolojik mücadele devam ediyor

Denizli Büyükşehir ve İl Tarım Müdürlüğü ortaklığında Honaz’da “Salkım Güvesi ile Biyoteknik Mücadele Projesi” için tarla günü düzenlendi. Düzenlenen tarla gününe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ZOLAN, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, çiftçiler ve çok sayıda davetli katıldı. Proje çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Honaz ilçesi Kızılyer ve Kaklık Mahallesinde 1.500 dekar alanda 97 üreticiye 102 bin 651 feromon yayıcı tel, Sarayköy ilçesi Tepeköy Mahallesinde ise 1.430 dekar alanda 48 üreticiye 84 bin feromon yayıcı tel desteğinde bulunuldu.

Kızılyer mahalle muhtarı Mevlüt Bay ve Kaklık mahalle muhtarı Murat Tuğlu salkım güvesi ile mücadeleye büyük katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade ettiler. Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Neşe Keskin ise, sağlıklı ve güvenilir ürün elde etmek için zirai ilaçlama yerine biyoteknik mücadelenin daha doğru, sağlıklı ve etkili bir yöntem olduğunu tespit ettiklerini ve projeye emek veren herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar yaptığı konuşmada; ‘’Salkım güvesi konusu bizim başımızı ağrıtan ciddi sıkıntılar yaşadığımız bir konu. Üzüm üretiminde ülkemizde ilk üçteyiz. Hem alan bazında hem üretim bazında her zaman Türkiye’nin lokomotifi olan illerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla üzüm ile ilgili hasbelkader söylenecek biz söz varsa Denizli’nin de bu konuda inisiyatif almaktan çekinmeyen bir ekip, bir irade olduğunu her zaman söylemek isteriz. Tabi ülkemizdeki üzümün önemli bir kısmını üretiyoruz ve büyük bir kısmını da ihracata verdiğimiz bir üründen bahsediyoruz. Sadece sofralık ya da kurutmalık olarak değil sanayilik ürün konusunda da biz ülkemizin önde gelen üretici illerinden bir tanesiyiz. Gün geçtikçe sağlıklı gıda çok tartışılıyor ve ister istemez insanlar katkı kalıntı olmayan ürünleri tercih etmek bunları tüketmek ile ilgili yoğun çabalar göstermekteler. Bizde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu konuyu önemsiyor ve biyoteknik mücadele ile üretilmiş ürünlerin ön plana çekilmesi ile ilgili önemli çalışmalara imza atıyoruz. Biyoteknik mücadelenin ne şekilde olduğunu defaten eğitimlerde sizlere verdik. Önemli olan salkım güvesinde erkek ve dişinin birbirini bulamaması ve üremeyi gerçekleştirememesi. Biz kendi çocuğumuza vermeyeceğimiz, yedirmeyeceğimiz gıdayı satmayacağımızı bilen üreticileriz. Ürün fiyatlarını mutlaka yukarı çekmek için çaba göstermeyi arzu ediyoruz ama şunu da biliyoruz ki dünyaya sağlıklı gıdayı ne kadar arz ederseniz insanlara daha faydalı ürünler üretirseniz bunları daha yüksek fiyatlara satabileceğimizi biliyoruz. Ülke şartlarında 8-10’ a varan ilaçlamalardan bahsediyoruz. Salkım güvesinde girdi maliyetlerindeki artışları dikkate aldığımız zaman bunlar çok büyük miktarlarda olabilmektedirler. Yani biz bugün sadece burada biyoteknik mücadelenin tarla gününü yapmıyoruz. Üreticimizin dekar başına yaklaşık bin 500 lirasının cebinde kaldığını söyleyen projeyi sonuçlandırıyoruz. Yaklaşık 4 bin dekarda bu çalışmayı Denizli ilinde yaptık. Şunu da söyleyebiliriz ki bu 4 bin dekarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’ ın katkıları ile 6 milyon lira gibi bir paranın çiftçimizin cebinde kaldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla 6 milyon lira maliyet üreticimizin cebinde kaldı, birde bu ürünleri kaliteli ürettiğimiz için fiyatları daha yukarılara çekebiliriz.’’ dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çiftçilerin üretmesinin hayati derecede önem taşıdığını ve her zaman çiftçilerin yanında olduklarını ve her türlü imkanı sağlamaya devam ettiklerini söyledi. Ürün kaybının önlenmesi, kaliteli ve sağlıklı ürün için kimyasal ilaç yerine biyoteknik mücadelenin önemine değinen Başkan Zolan, “Kimyasal ilaçlamaları içinde barındırmayan, sadece çevre dostu olan feromon yayıcı tellerle 7-8 defa ilaçlamamız gereken ürünü hiç ilaçlama yapmadan daha kaliteli ve güzel bir şekilde ürün alabiliyoruz. Daha önce Buldan’da uyguladık, Sarayköy’de uyguluyoruz, Şimdi de Honaz’da Kızılyer ve Kaklık Mahallelerimizde uyguluyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve beraberindeki heyet tarafından Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle zararlılara karşı feromon yayıcı tel desteği verilen üzüm bağında incelemelerde bulunuldu, üzüm hasadı yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Germencik’te uyuşturucu operasyonuGermencik’te uyuşturucu operasyonu
Mayer limon ağaçta kaldıMayer limon ağaçta kaldı
Zeytin hırsızları yakalandıZeytin hırsızları yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 28 Eylül Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:49
Öğle
13:00
İkindi
16:22
Akşam
19:00
Yatsı
20:15

Denizli Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Perşembe

Elif eczanesi
Kale
Bilge eczanesi
Pamukkale
Deva eczanesi
Merkezefendi
Dokuzkavaklar eczanesi
Pamukkale
Candan eczanesi
Pamukkale
Hürriyet eczanesi
Pamukkale
Dönmez eczanesi
Buldan
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.