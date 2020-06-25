YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de savcıların adını kullanarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için soruşturma başlatıldı

Denizli'de savcıların adını kullanarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için soruşturma başlatıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.06.2020 18:52 | Son Güncelleme

Denizli'de savcıların adını kullanarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için soruşturma başlatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ile diğer savcıların isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerin, Başsavcı Yılmaz, Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer ve diğer cumhuriyet savcılarının, isim ve sicil numaralarını kullanarak dolandırmak istedikleri kişilere, isimlerinin FETÖ/PDY soruşturmalarında geçtiğini söyledikleri ve bu soruşturmalardan kurtarmayı vaadiyle para talebinde bulundukları kaydedildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, fail ya da faillerin tespiti için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ne cumhuriyet başsavcısı ne cumhuriyet başsavcı vekili ne de cumhuriyet savcılarının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve yasalarına aykırı davranışlarda ve maddi menfaat teminine yönelik bir talepte bulunmaları düşünülemez. Bu sebeple bu kişilerin isimleri kullanılarak yapılan hiçbir talebe ve verilen vaatlere itibar edilmemesi, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:36
Öğle
13:11
İkindi
17:04
Akşam
20:37
Yatsı
22:17

Denizli Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Hasibe Kartoğlan Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Kabayuka Eczanesi
Pamukkale
Kayhan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

3. kattan düşen genç kız tente sayesinde hayatta kaldı

3. kattan düşen genç kız tente sayesinde hayatta kaldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sağlık çalışanlarına ve eczacılara ücretsiz ulaşım desteği devam edecek

Sağlık çalışanlarına ve eczacılara ücretsiz ulaşım desteği devam edecek

Çocuklarda Bahar Ayı Hastalıkları

Çocuklarda Bahar Ayı Hastalıkları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.