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Denizli'de şehit polisin adı, öğretmen eşinin çalıştığı okuldaki kütüphaneye verildi

12.05.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de şehit polisin adı, öğretmen eşinin çalıştığı okuldaki kütüphaneye verildi

DENİZLİ (AA) - Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu 13 Mayıs 2021'de şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın ismi, Denizli'de eşinin de görev yaptığı ilkokuldaki kütüphaneye verildi.

Pamukkale ilçesindeki Zümrüt Mahallesi'nde bulunan Hüsamettin Kulaklı İlkokulu'nda ilçe belediyesi tarafından kurulan Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay Kütüphanesi'nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Törene ilçe protokolünün yanı sıra şehidin eşi Şükran Atalay, 1,5 yaşındaki kızı Asel ile anne ve babası da katıldı.

Kaymakam Uğur Bulut, yaptığı konuşmada şehit Kabalay'ın canını bu millet, vatan ve bayrak uğruna feda ettiğini belirterek, "Hepimizin kalbinde. Bugün de çocuklarımızın hatırlaması vesilesiyle güzel bir hizmetin açılışında bulunuyoruz. Öğrenciler kütüphaneyi her kullandığında eminim şehitleri ve Veli Kabalay'ı bir kez daha anacaklar." dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise ilçedeki 5 okulda kütüphane kurduklarını ancak bugün açtıkları kütüphanenin kendileri için farklı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Örki, "Bizim özgür bir şekilde bu vatanın topraklarında dolaşabiliyor olmamızı sağlayan, coşkulu bir şekilde İstiklal Marşı'nı bütün dünyaya haykırıyor olmamızı sağlayan, bu vatanın yurt olması için canını seve seve veren nice yiğitlerimiz var. Şehidimiz Veli Kabalay kardeşimiz de henüz 20'li yaşlarındayken bu vatan ve bayrak uğruna canını seve seve verenlerden." diye konuştu.

- Şehit için yazılan şiir okundu

Törende şehidin teyzesinin oğlu Gökalp İyilikçi, şehit kuzeni için yazdığı şiiri seslendirdi. Bu sırada şehidin ailesi gözyaşı döktü.

Konuşmaların ardından 5 bin kitabın yer aldığı kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi.

Anaokulu öğretmeni olan şehidin eşi Şükran Kabalay, kızıyla kütüphaneyi gezdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada kendisinin de bu okulda görev yaptığını dile getirerek, "Benim okulumda bu şekilde (eşimin) adının yaşayacağı kütüphane olması bizim için daha anlamlı ve gururlu. O yüzden daha duyguluyuz bugün." dedi.

Şehidin babası İsmail Kabalay da oğlunun şehadetinin yıldönümünde böyle bir kütüphanenin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Anne Aysel Kabalay ise "Oğlum adıyla yaşasın. Sağ olun, var olun. Oğlumla yaşarken de gurur duyuyorduk. Şimdi de acı gurur duyuyoruz." diye konuştu.

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