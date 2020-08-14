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Denizli’de Serinhisar yolu trafiğe kapatılacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.08.2020 12:04 | Son Güncelleme

Karayolları Genel Müdürlüğü Denizli Şefliği, Tavas makasının Serinhisar bölümünde yol yapımı çalışması yapılacağından dolayı bugün 12.00 ile 13.30 saatleri arasında yolun ulaşıma kapatılacağını açıkladı.Karayolları Genel Müdürlüğü Denizli Şefliği, yayımladığı açıklama ile Tavas-Serinhisar yolunu kullanacak sürücüleri uyardı.

Denizli’de Serinhisar yolu trafiğe kapatılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü Denizli Şefliği, Tavas makasının Serinhisar bölümünde yol yapımı çalışması yapılacağından dolayı bugün 12.00 ile 13.30 saatleri arasında yolun ulaşıma kapatılacağını açıkladı.
Karayolları Genel Müdürlüğü Denizli Şefliği, yayımladığı açıklama ile Tavas-Serinhisar yolunu kullanacak sürücüleri uyardı. Açıklamada, Tavas Makası olarak bilinen Denizli-Serinhisar yolunun 22 ile 24. Kilometrelerinin, yapılacak olan yol yapım çalışmaları için bugün saat 12.00 ile 13.30 arasında trafiğe kapalı olacağı bildirildi. Yolu kullanacak sürücüler, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıldı.

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