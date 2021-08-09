Denizli'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'nde B.S. ile R.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S. tabanca ile ateş etti. Açılan ateş sonucu R.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan F.B. ve C.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Denizli'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli B.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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