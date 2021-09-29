Denizli'de silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, bir sürücünün aracında seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçeşme mevkisinde 27 Eylül'de M.K. adlı sürücünün hareket halindeki hafif ticari aracında silahla yaralanmasının ardından çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan 8 kişinin bir akaryakıt istasyonuna girdiğini tespit etti.

Şüpheliler, kaldıkları 4 ayrı aparta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından Çardak Adliyesine sevk edilen zanlılardan M.S.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinden taburcu edilen M.K'nin jandarmadaki ifadesinde, "Kardeşimle Isparta'dan Denizli'ye geliyorduk. İlçe çıkışında yolun sağında 2 aracı geçince silah sesi duydum. Hemen kenara arabamı park ettiğim sırada başımın arkasından kan geldiğini gördüm. Sonra hastaneye gittik. Kafama kurşun isabet etmiş. Ameliyatla çıkardılar. Yakalanan şüphelileri de tanımıyorum." dediği öğrenildi.



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