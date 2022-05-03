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Denizli'de soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

03.05.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akalan Mahallesi'nde yaşayan Bahriye Ala (65) ve Hayriye Çakmakçı (61) kız kardeşlerden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde baygın halde buldukları iki kardeşe müdahalede bulundu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ala ve Çakmakçı, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ala buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen Çakmakçı Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk edildi.

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zehirlenme

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