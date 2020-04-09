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Denizli'de "sosyal mesafe" kuralına uymayan 138 kişi ile 6 iş yerine para cezası

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.04.2020 22:52 | Son Güncelleme

Denizli'de "sosyal mesafe" kuralına uymayan 138 kişi ile 6 iş yerine para cezası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son 1 haftada 138 kişi ile 6 iş yerine toplam 191 bin 546 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğunluk yaşanan cadde, meydan ve sokaklarda denetimleri devam ediyor.

Ekipler son bir haftada, "sosyal mesafe" kuralına uymadığı belirlenen 138 kişiye 172 bin 646 lira, 6 iş yerine de 18 bin 900 lira olmak üzere toplam 191 bin 546 lira ceza yazdı.

Kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza koronavirüs Sosyal mesafe

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Merkezefendi
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Pamukkale
Ersan Eczanesi
Pamukkale
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