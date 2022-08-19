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Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" hazırlıkları

19.08.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" hazırlıkları

DENİZLİ (AA) - Denizli'de gelecek hafta sonu düzenlenecek 8 asırlık "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" organizasyonu kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan 849 yıllık geleneğin yaşatıldığı organizasyon öncesinde yarışmaya katılacak çobanlar, köpekleri ve çeşitli renklere boyadıkları koyunlarıyla kent merkezindeki Bayramyeri Meydanı'nda bir araya geldi.

Çobanlar, koyunları ve köpekleriyle, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na yürüdü.

Çobanlara, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de eşlik etti.

Yürüyüşün sonunda çobanlar, kentin simgesi "Denizli horozu heykeli" önünde davul zurna eşliğinde dans etti.

Fethi Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikler için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Etkinlikleri gelecek nesillere aktarmak için bundan sonra da ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Akcan, "Etkinlikleri bugüne kadar getirenlere şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da inşallah geleneği bu günlere getirenler bize nasıl emanet ettiyse biz de bu emaneti gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Organizasyon kapsamında 27 Ağustos Cumartesi günü yarışmanın yapılacağı Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi'nde "Yörük göçü" canlandırılacak.

Çobanlar, 28 Ağustos Pazar günü de aynı mahalledeki Köprübaşı mevkisinden geçen Büyük Menderes Nehri'nde koyunlarını sudan geçirmek için mücadele edecek.

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