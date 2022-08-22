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Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" şap hastalığı nedeniyle iptal edildi

22.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" şap hastalığı nedeniyle iptal edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan 849 yıllık geleneği "Sudan Koyun Geçirme Yarışması", bu yıl şap karantinası nedeniyle düzenlenemeyecek.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, yaptığı açıklamada, Büyük Menderes Nehri'nin Aşağıseyit Mahallesi'nden geçen bölümünde 28 Ağustos Pazar günü düzenlemeyi planladıkları yarışmayla ilgili kötü bir haber aldıklarını belirtti.

Aşağıseyit Mahallesi'ne dışarıdan getirilen bir büyükbaş hayvanda görülen şap hastalığının bölgedeki çiftliklerde bulunan 10 hayvanda daha tespit edildiğini aktaran Akcan, karantina uygulaması kapsamında bu mahalle ile 10 kilometre çapındaki tüm yerleşim birimlerine hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığını bildirdi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Büyük Menderes Nehri yatağının kuruduğunu, barajdan su bırakılması için çalışırken şap hastalığı ile karşılaştıklarını aktaran Akcan, "Yarışmaya günler kala şap hastalığının görülmesi büyük talihsizlik. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Çobanların derinliği 1,5 metreye ulaşan suya girerek koyun sürüsünü nehrin karşısına geçirmekteki maharetlerini sergilediği yarışma, geçen yıl da nehir yatağının kuruması nedeniyle tankerlerle su taşınarak yapılabilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Şap hastalığı

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