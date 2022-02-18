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Denizli'de tamire gelen araçların aküsü çalan 2 şüpheli tutuklandı

18.02.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de tamire gelen araçların aküsü çalan 2 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde, sanayi sitesindeki araçların aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde, sanayi sitesinde tamire gelen araçlarda meydana gelen akü hırsızlığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin eşkalini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan O.M. ve B.Ö, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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