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Denizli'de tankerle otomobilin çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 4'e çıktı

16.06.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de tankerle otomobilin çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 4'e çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş akaryakıt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, 12 Haziran'da meydana gelen kazada yaralandıktan sonra özel hastaneye kaldırılan Muhammet Tuncer (32), yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli Devlet Hastanesinde tedavisi süren İsmail Tuncer'in (31) ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan tanker sürücüsü B.F'nin tutuklandığı öğrenildi.

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde boş akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobildeki Mehmet (53), oğlu Nurettin (30) ve gelini Filiz Tuncer (29) yaşamını yitirmişti. Kazada Mehmet Tuncer'in oğullarından Muhammet ile İsmail Tuncer ise yaralanmıştı.

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