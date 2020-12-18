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Denizli'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.12.2020 11:36 | Son Güncelleme

Şüphelilerin otomobilinde heykel, şamdan ve sikkelerin de yer aldığı objeler ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan getirdikleri tarihi eserleri Denizli'de satmak isteyen kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda bedensel engelli E.D. (57) ve A.Y. (52) ile A.Y'nin (40) bulunduğu otomobil, Tavas'ta durduruldu.

Otomobildeki aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş tarihi eser niteliğindeki Roma dönemine ait heykel ve şamdanların da olduğu 88 obje ile 968 sikke ele geçirildi.

Zanlılar işlemler için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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