YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de tarım arazisi yangınında kundaklama şüphesi

Denizli'de tarım arazisi yangınında kundaklama şüphesi

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.05.2020 17:00 | Son Güncelleme

Denizli'de tarım arazisi yangınında kundaklama şüphesi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde 20 dönüm ekili alanın hasar gördüğü yangınla ilgili jandarma, kundaklama şüphesi nedeniyle soruşturma başlattı.

Kocabaş Mahallesi Acıdere mevkisinde Osman Karaduman'a ait buğday ekili tarlanın birkaç yerinden duman çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını söndürdü.

Yaklaşık 20 dekar buğday ekili arazinin zarar gördüğü yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Denizli Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:37
Öğle
13:06
İkindi
16:58
Akşam
20:25
Yatsı
22:02

Denizli Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Cadde Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Şifa Eczanesi
Merkezefendi
Gamze Eczanesi
Pamukkale
Kabayuka Eczanesi
Pamukkale
Kayhan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Pamukkale’nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

Pamukkale’nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Denizli’de oto galeride kanlı kavga!

Denizli’de oto galeride kanlı kavga!

Denizli'de Hava Durumu

Denizli'de Hava Durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.