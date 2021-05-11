Denizli'de tarlada çalışan husumetlisini tüfekle yaralayan kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde, tütün tarlasında çalışan husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı, gizlendiği evde yakalandı.

Dün, Gölbaşı Mahallesi'ndeki tütün tarlasında çalışan 40 yaşındaki Bülent Sungur, ailesi tarafından başından tüfekle vurulmuş halde yaralı bulundu.

112 Acil Servis ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırılan Sungur, tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin H.Ç. (38) olduğunu belirledi.

Saklandığı evde yakalanan şüpheli, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

H.Ç'nin jandarmadaki ifadesinde, aralarında husumet bulunduğunu belirttiği Bülent Sungur'a ormanlık alandan ateş ettikten sonra kaçtığını söylediği öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz