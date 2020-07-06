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Denizli’de tedbirler kapsamında 104 kişiye cezai işlem uygulandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli’de sosyal mesafeyi ihlal eden 5 vatandaşa 1 bin 960 TL ceza kesildiğini belirtti.Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, emniyet müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli’de sosyal mesafeyi ihlal eden 5 vatandaşa 1 bin 960 TL ceza kesildiğini belirtti.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, emniyet müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişiye 1 bin 960 TL para cezası kesildiği ve maske kullanım zorunluluğuna uymayan 99 kişiye ise 89 bin 100 TL para cezası kesildiği aktarıldı.

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