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Denizli'de tefecilik operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

27.06.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de tefecilik operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Denizli'de tefecilik operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda tefecilik yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada 67 senet ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden D.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

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