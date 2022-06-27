Denizli'de tefecilik operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda tefecilik yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada 67 senet ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden D.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​



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