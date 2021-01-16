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Denizli'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

16.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Denizli'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bankalardan kredi kullanamayan vatandaşlara yüksek faizle para temin ettikleri, borçların ödenmesine rağmen senetleri vermeyerek icra takibi başlattıkları ve tehditle para istedikleri suçlamasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda çek, senet, takip dosyası ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "tefecilik ve yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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