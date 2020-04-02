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Denizli'de telefon yoluyla dolandırıcılık iddiasıyla biri hamile iki kişi yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.04.2020 15:23 | Son Güncelleme

Denizli'de telefon yoluyla dolandırıcılık iddiasıyla biri hamile iki kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki telefon yoluyla dolandırıcılık operasyonunda iki kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan bir kadının yaklaşık 70 bin lira değerindeki altınlarının evine gelen ve kendisini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından götürüldüğü şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri U.A. (19) ile 8 aylık hamile Z.M'yi (26) gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinde suçu itiraf eden zanlıların altınları kuyumcuda bozdurdukları saptandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Altın dolandıcılık Hamile Kuyumcu

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Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Elif'in Eczanesi
Pamukkale
Gökçe Eczanesi
Pamukkale
Vatan Eczanesi
Pamukkale
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