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Denizli'de toplu taşıma araçlarına yönelik bazı önlem kararları alındı

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.09.2020 18:32 | Son Güncelleme

Denizli'de toplu taşıma araçlarına yönelik bazı önlem kararları alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik kararlar alındı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 8 Eylül tarihli "Kovid-19 Ek Tedbirler" konulu yazısına istinaden minibüs, midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmemesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Koltuk kapasiteleri seyreltilmiş ve kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde ruhsatlarında belirtilen koltuk kapasitesi kadar oturan yolcu ve ayakta yolcu taşıma kapasitesinin 1/3'ü oranında ayakta yolcu alınmasına karar verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen kapasitelerin dolması durumunda daha fazla yolcu alınmamasına, ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha ve tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın mesai çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk göz önüne alınarak saat 17.00-19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanması kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın mesai giriş ve çıkışları göz önünde bulundurularak 10.00-16.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanabilmelerine, bunun dışında kalan saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına şeklinde düzenlenmesine karar verildi."

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