YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de toplu taziye ziyaretleri yasaklandı

Denizli'de toplu taziye ziyaretleri yasaklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

Denizli'de toplu taziye ziyaretleri yasaklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında toplu taziye ziyaretleri yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, filyasyon çalışmalarında son zamanlarda vaka artışlarının belirlendiği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için yeni tedbirler aldığı bildirildi.

Kurul toplantısında, taziyeevleri, evler ve açık alanlarda taziye yapılmamasının karara bağlandığı belirtilen açıklamada, "Cami, belediye ve kolluk araçlarının ses sistemlerinden 'Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenabıallah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.' şeklinde anons yapılması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, düğün, nişan, sünnet organizasyonlarında maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine, birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri ve işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
PARTNER Aşk ilanı bu pozla geldi! Aşk ilanı bu pozla geldi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bursa’da üst düzey korona denetimi

Bursa’da üst düzey korona denetimi

Denizli Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:32
Sabah
06:05
Öğle
13:14
İkindi
17:02
Akşam
20:14
Yatsı
21:41

Denizli Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Berkeren Eczanesi
Merkezefendi
Burcu Eczanesi
Merkezefendi
İlke Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Candan Eczanesi
Pamukkale
İncilıpınar Mesire Eczanesi
Pamukkale
Vatan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.