Denizli'de traktörün altına kalan 17 yaşındaki genç kız öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tarlada çalışırken traktörün altında kalan genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yumuştaş Mahallesi'nde tarlada çalışan İrem Selçuk (17), aynı tarlada çalışırken geri manevra yapan, yabancı uyruklu tarım işçisi M.A'nın kullandığı 20 KC 268 plakalı traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Selçuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaçan M.A, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



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