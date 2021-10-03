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Denizli’de traktörün altında kalan kişi öldü

03.10.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de traktörün altında kalan kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Tavas ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Nazım Jon idaresindeki 20 HS 073 plakalı traktör Orta Mahallesi’nde devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan Jon’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Özbekistan uyruklu olduğu belirtilen Jon’un cesedi, Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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