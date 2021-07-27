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Denizli'de traktörün çarptığı kadın hayatını kaybetti

27.07.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de traktörün çarptığı kadın hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde traktörün çarptığı kadın öldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Şaban I. (25) yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak önce park halindeki otomobile, ardından Nurhayat Tanrıkulu'na (52) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tanrıkulu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Traktör sürücüsü Şaban I. gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Tanrıkulu'nun çöp atmak üzere evinden sokağa çıktığı öğrenildi.

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