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Denizli’de TURKOVAC Faz-3 çalışması kapsamında gönüllüler aşılanıyor

19.10.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de TURKOVAC Faz-3 çalışması kapsamında gönüllüler aşılanıyor

DENİZLİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında Denizli'deki gönüllülerin aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen aşı, Denizi Devlet Hastanesinde gönüllülere uygulanıyor.

Aşı uygulaması öncesinde, PCR testi yapılan gönüllülerin, tansiyonları da sağlık personelince ölçülüyor.

İki doz aşı olmuş, Kovid-19 geçirmemiş 18-59 yaş aralığındaki e-nabız üzerinden randevu alan herkesin gönüllü olabileceği belirtiliyor.

Gönüllülerden 47 yaşındaki polis memuru Bilal Ceylan, Denizli'de TURKOVAC aşısı olan ilk kişi oldu.

Bilal Ceylan, Türkiye'nin aşı çalışmalarına katkı vermeyi istediği için gönüllü olduğunu belirterek, "İnşallah vatana millete hayırlı olur." dedi.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ise yaptığı açıklamada, gönüllülere teşekkür etti.

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