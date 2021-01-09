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Denizli'de üniversitesi öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu

09.01.2021 15:07 | Son Güncelleme:
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Denizli'de üniversitesi öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.

Yunusemre Mahallesi 6422 Sokak'taki bir apartta yalnız yaşadığı ve Pamukkale Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen Aleyna Yurtkölesi'nden dün akşamdan bu yana haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Yurtkölesi'ni yerde hareketsiz yatarken buldu.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemede vücudunda darp ya da kesici alet yarasına rastlanmadığı öğrenilen genç kızın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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