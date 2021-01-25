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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı

25.01.2021 16:55 | Son Güncelleme:
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Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Ocak tarihlerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 26 zanlının ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 hassas terazi ve 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 12 bin 400 lira, 59 avro ile 20 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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