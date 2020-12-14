Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

Evinde yapılan aramalarda ise 4 gram eroin ile reçeteye tabi 4 sentetik hap ele geçirilen zanlı, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ile uyuşturucunun teslim edileceği kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Ekiplerin 7-13 Aralık'ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit dilen kişiler ile sokak satıcılarına yönelik operasyonlarında da 21 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 10'u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda, 448 gram metamfetamin, 1515 gram esrar, 15 fişek halinde satışa hazır 8 gram eroin, 2 ecstasy hap, 0,25 gram kokain ve 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 4 bin 720 liraya el konuldu.

