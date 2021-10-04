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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

04.10.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçi M.A'nın (28) Çıtak Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Şüphelinin evinde dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 18 kilo 840 gram esrar ile tabanca ve tabancaya ait 15 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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