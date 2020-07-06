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Denizli’de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: 22 tutuklama

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.07.2020 17:56 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre illerden uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen ve 6 aydır sürdürülen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre illerden uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen ve 6 aydır sürdürülen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Zehir ticareti yaptıkları tespit edilen 36 şüpheliden 22’si tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevre illerden kentte uyuşturucu madde sevk ettiklerini tespit ettiği farklı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şebeke ile bağlantılı olan adreslerde yapılan aramalarda, duşa kabin içerisinden, lamba duyu ve bir çok farklı noktalarda gizlenmiş vaziyette satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

6 aylık takip sonucu zehir çetesi çökertildi
6 aydır sürdürülen geniş kapsamlı çalışmalarda uyuşturucu madde sevk ettiği ve zehir ticareti yaptığı belirlenen şebeke operasyonlar kapsamında 6 aylık süre içerisinde toplamda 36 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Operasyonlarda çok sayıda zehir maddesi ele geçirildi
Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, 375 gram eroin, 215 gram metamfetamin, 37 adet sentetik hap, 4 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde satışında elde edilen 9 bin 60 TL para ele geçirildi.

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