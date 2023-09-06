Denizli’de uyuşturucu ve kaçakçılık şüphelisi 154 kişi gözaltına alındı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağustos ayında yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve organize suçlara karıştıkları tespit edilen 154 şüpheli, kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan bir aylık süreçte ayrı ayrı düzenlenen operasyonlarda 84 kilo 468 gram kubar esrar, 21 gram eroin, 18 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 943 kök kenevir bitkisi, 4 tarihi eser, 2 bin 677 litre kaçak alkol, 67 cinsel içerikli hap ve 40 kilo 430 gram kaçak tütün ve 14 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi.

