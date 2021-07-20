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Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında camileri doldurdu

20.07.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında camileri doldurdu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.

Kentteki camilere seccadeleri ve maskeleri ile gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun şekilde saf tuttu.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanındaki Yeni Cami'de yer bulamayanlar namazlarını avluda kıldı.

İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın vaazının ardından kılınan bayram namazı ve yapılan dua sonrası, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaştı.

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kurulan çadırda çay, simit ve peynir ikram etti.

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Denizli Namaz Vakitleri 20 Temmuz Salı

İmsak
04:09
Sabah
05:50
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:30
Yatsı
22:04

Denizli Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Salı

Egemen Eczanesi
Merkezefendi
Güler Eczanesi
Merkezefendi
Hacettepe Eczanesi
Merkezefendi
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