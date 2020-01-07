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  4. Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı

Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.01.2020 18:16 | Son Güncelleme

Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkisini gösteren sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kent genelinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan sis, Denizli-Antalya kara yolunda aralıklarla etkili oldu. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kara yolunda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Cankurtaran mevkisinde görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Sürücüler kara yolunda dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı.

Bu arada trafik ekipleri bölgede denetim yaparak, sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarılarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli - Antalya karayolu Sis traf Ulaşım

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