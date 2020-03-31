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Denizli'deki kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

DENİZLİ HABERLERİ  | 31.03.2020 18:10 | Son Güncelleme

Denizli'deki kumar operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sırakapılar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine saat geç olmasına rağmen çok sayıda kişinin girip çıktığını belirledi.

Ruhsatsız olarak umuma açık iş yerine çevrildiği anlaşılan söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan V.İ, S.H, H.D, T.D, S.Ö, H.T ile kumar oynatan H.D'yi gözaltına aldı.

Adreste bulunan kumar malzemeleri, tüfek ile şüphelilerin oturduğu masadaki 1240 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerden H.D'ye kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak, 6 şüpheliye de kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal etmek suçlarından toplam 6 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Kumar kumar oynatmak

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