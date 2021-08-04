YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'deki orman yangınlarının söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan gelen ekipler de destek verdi

Denizli'deki orman yangınlarının söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan gelen ekipler de destek verdi

04.08.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye grubunun komutanı Reşad Dunyamaliyev: - "Kardeş ülkemizde çıkan yangınlar bizi de yakmıştır, bu yangınları söndürmek kardeş olarak bizim de vazifemiz"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ve Buldan ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınları söndürme çalışmalarında Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekipleri de yer aldı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye grubunun komutanı Reşad Dunyamaliyev, AA muhabirine, Azerbaycan'dan kardeş ülke Türkiye'ye yardıma geldiklerini belirtti.

Türkiye'deki yangınları söndürmek için ekipler halinde görev aldıklarını ifade eden Dunyamaliyev, "Hepimizin arzusu tez bir zamanda yangınları söndürmek ve kardeşlerimize yardımcı olmak. Kardeş ülkemizde çıkan yangınlar bizi de yakmıştır, bu yangınları söndürmek kardeş olarak bizim de vazifemiz. Kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Biz daima Türk halkının yanındayız, Türk halkı bizim kardeşimizdir. Yaşasın Türk halkı, Türk milleti, yaşasın Azerbaycan." diye konuştu.

Yaklaşık 100 kişilik Azerbaycan ekibine vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Birlikte soğutma çalışmaları yapan Türk ve Azeri görevliler, yiyeceklerini ve içeceklerini paylaştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar!Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar!
Denizli'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördüDenizli'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
Anahtar Kelimeler:
yangın Azerbaycan

Denizli Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:28
Sabah
06:03
Öğle
13:15
İkindi
17:03
Akşam
20:17
Yatsı
21:45

Denizli Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Çarşamba

Canan Eczanesi
Merkezefendi
Hazar Eczanesi
Merkezefendi
Nikfer Eczanesi
Merkezefendi
Turunç Eczanesi
Merkezefendi
Gamze Eczanesi
Pamukkale
İnanöz Eczanesi
Pamukkale
Tugay Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.